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Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Konya’da sürekli benzer kazaların meydana geldiği ışıksız kavşakta iki otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, 11 Mayıs 2019 tarihinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Akkuyucak Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi.

Konya’da sürekli benzer kazaların meydana geldiği ışıksız kavşakta iki otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, 11 Mayıs 2019 tarihinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Akkuyucak Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçiş üstünlüğü kuralına uyulmaması nedeniyle sürekli kazaların meydana geldiği yeni açılan yol üzerindeki kavşakta son olarak iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı anlar ise, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşağa hızla gelen iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulduğu görülüyor.

Yaşanan kazalar nedeniyle evine güvenlik kamerası yerleştirdi
Kavşakta sürekli kazaların meydana gelmesi üzerine ve yaşanan bir kazada evinin duvarı zarar gören mahalle sakinlerinden Mustafa Yıldız, evine güvenlik kamerası taktırdı. Sonraki kazalarda uğradığı zararı belgelendirmek ve kanıtlamak isteyen Mustafa Yıldız, yetkililerden kavşağa trafik lambası taktırılmasını istedi. Kazaların devamlı olduğunu belirten Yıldız, "İki sefer kaza oldu, birincisi kapıya girdi 3 yaralı oldu. Sonra tekrar oldu bu sene, o da kaldırıma çıktı. Buradan gelirken 180-200 kilometre hızla bile geçerler. Işık yapmalarını istiyorum başka bir şey değil. Yavaşlatmak için bir set yapsınlar. Şuraya geldiği zaman arabanın arkası bir metre yukarıya kalkıyor geçerken" dedi.
Mahalle sakinlerinden Burhan Kulekaya ise yeni yapılan hastane yolunun vatandaşlar bilinmediğini ve sürat yapıldığını, ölüme yakın kazalardan dolayı trafik lambası istediklerini ifade etti.
Mehmet Kömeli de, "Yol geniş olunca süratli geliyorlar. Işık olmayınca kaza yapıyorlar, sürekli oluyor. Ölümlü kazalar olmadı ama ölüme yakın kazalar oldu. Buraya bir trafik ışığı istiyoruz biz. Aynısı ileride bir cadde daha var, orada da oluyor" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KAVŞAĞIN SUÇU YOK SORUN KONYALILARIN TRAFİKTEKİ BENCİL DURUMLARI YOBAZ TAVIRLARI YOKSA KAVŞAĞIN SUÇU FİLAN YOK KONYA LI YOBAZ EĞİTİMSİZ CAHİL YAYA YA SAYGILI OLMADIKLARI GİBİ BİRBİRLERİNDE DE SAYGILARI YOKTUR ÇOĞUNLUKLA KONYA İNSANI YOL VERME YÜZÜNDEN KAVGA EDER ADAM YARALAR YADA ÖLDÜRÜR ADLİYELİK OLURLAR ÖNCE EĞİTİM EĞİTİMDE OKULDA DEĞİL AİLEDE BAŞALAR O DA BİZDE YOK HOŞGÖRÜ ANLAYIŞ ŞEHRİ MEVLANADAN DOLAYI YA NEYSE BİR SÖZ VAR DİYECEMDE BURDA OLMAZ
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