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Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya-Akşehir karayolunun Argıthanı Mahallesi girişinde, Ramazan Özek idaresindeki 20 AYY 50 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Celal İşgüder yönetimindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü İşgüder, olay yerinde hayatını kaybetti. İşgüder'in cesedi otopsi için Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ilgın Kaza Konya

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