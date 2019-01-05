HABER

Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

KONYA'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı ile iki iş yerinden çelik kasa çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, içlerinde bulunan 10 bin lira para, çek, senet ve tabancayı alıp, kasaları Adana yolu üzerinde İsmil Mahallesi'nde boş bir araziye attığı saptandı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Burhan T., Sedat G., Zeki G., Mehmet Salih K., Burhan U., Şükrü E., Burak E., Selim S. ve Hüseyin Ç. olduğunu belirledi. 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden Burhan T.'nin, çalınacak araçları ve hırsızlık yapılacak işyerlerini belirleleyip, kuaförlük yapan Sedat G.'ye söylediği, Sedat G.'nin de ekibiyle olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltıKonya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltıKonya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltıKonya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptıKontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptı
Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (3)Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.