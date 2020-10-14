Konya’da trafik denetimlerinde kural ihlallerine ceza

Konya’da trafik ekiplerinin denetimlerinde kusurlu araç ve sürücülere ceza uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlere devam ediyor. Gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 2 bin 444 sürücüye hız sınırı ihlali, 284 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 393 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere; toplam 3 bin 121 araç ve sürücüye 1 milyon 586 bin 934 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 37 araç da trafikten men edildi.

Trafik ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Covid-19 tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıyan 4 şehir içi minibüs sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıklarından tutanak tanzim edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı. Çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde de denetimler yapan trafik ekipleri 296 araç ve sürücüsünü kontrol etti. 65 sürücüye 109 bin 272 TL cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi.

