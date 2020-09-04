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Konya’da umuma açık iş yerlerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Konya’da polis ekiplerinin başta Covid-19 ile mücadele kapsamında olmak üzere yaptığı denetimlerde çok sayıda şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı, tabanca ve tüfek ele geçirildi.Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Konya’da umuma açık iş yerlerinde denetim

Konya’da polis ekiplerinin başta Covid-19 ile mücadele kapsamında olmak üzere yaptığı denetimlerde çok sayıda şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, umuma açık 1 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu, içeride tütün mamulleri tüketildiği tespit edilirken, iş yeri mühürlendi. Umuma açık iş yerlerinde bulunan 76 şahsa ise ‘Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 6 şahsa ‘Maske Takmamak’tan ve 1 iş yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’tan işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca Karatay ilçesinde havai fişek attığı tespit edilen bir şahıs hakkında idari işlem başlatılırken 6 aranan şahıs yakalandı, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Konya’da umuma açık iş yerlerinde denetim

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