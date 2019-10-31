Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 964 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, Konya merkezde ve Seydişehir ilçesinde küçük paketler halinde piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışan 2 şüpheli dün Seydişehir’de yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise 227 gram eroin ele geçirildiği öğrenildi.

