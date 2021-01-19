Konya’da yangın, 3 kişi hastanelik oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde İbrahim Ş.’ye ait tek katlı müstakil evde çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında dumandan etkilenen 3 kişi Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



