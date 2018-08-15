Konya'dan Halep'e un yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya Müftülüğünce başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen 6 tır un, Halep'e ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 6 tır dolusu unun gönderilmesi dolayısıyla Konya İl Müftülüğünde program düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ramazan ayında mağdurlara ulaştırılmak üzere böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Poçanoğlu, "6 tır dolusu unu, Kurban Bayramı'ndan önce Suriyeli kardeşlerimizin sofrasında olacak şekilde gönderiyoruz. Böylece geçen yıldan bu yana 42 tırla bin tonun üzerinde unu bölgedeki kardeşlerimize ulaştırmış oluyoruz" dedi.

Kampanyayı bir rahmet olarak gördüklerini ifade eden Poçanoğlu, "Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Memleketimize bereket ihsan etsin. Şehrimizin insanını bu gayretinden dolayı kutluyoruz. Özellikle bugünlerde Amerika tarafından açılan ekonomik savaştan Allah memleketimizi muhafaza eylesin. Sanayicilerimizin kazançlarını bereketlendirsin. Bu çabamız sebebiyle ürünlerimizi bereketlendirsin. Allah bizi kendisinden başkasına muhtaç etmesin" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından tırlar Suriye'ye doğru yola çıktı.

