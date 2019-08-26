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Konyalı kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

KONYA'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Protestoya, geçtiğimiz hafta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Bekir Erkol tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un ailesi de katıldı. Aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Konya Kadın Meclisleri üyeleri, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetlerini protesto etmek üzere bir araya geldi. Zafer Meydanı'nda toplanan kadınlar ellerinde, 'ölmek değil yaşamak istiyoruz, öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz, kadınlar yaşasın çocuklar gülsün’ yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Kadın Meclisleri adına konuşan avukat Akerke Abdykalykova Onat, 'Yetkisi olup, kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine'nin 'ölmek istemiyorum' sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut ve Tuba Erkol'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır şekilde, en vahşi biçimiyle malesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyor. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyor. Kadın cinayetleri önlenebilir. Kadın cinayetleri bir afet değildir. Önlenebilmesi mümkündür" dedi.

Protestoya geçtiğimiz hafta 3 çocuğunun gözü önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un ağabeyi, 9 yaşındaki kızı Müşerref ve yakınları katıldı. Aile üyeleri açıklamalar sırasında gözyaşlarını tutamadı. Küçük Müşerref'i ise kadınlar teselli etti. Ağabey Derviş Ceran, 'Artık kadın cinayetleri istemiyoruz. Biz kardeşimizi koruyamadık. Başka Tuba'lar başka kadınlar ölmesin' dedi.

Yaklaşık 200 kişilik grup, sloganlar atarak dağıldı.

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