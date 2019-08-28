Konyalı sanayiciler otizmli çocukların konuğu oldu

Konya Sanayi Odası (KSO), ağustos ayı meclis toplantısını, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) gerçekleştirdi.

KSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis üyeleri toplantı öncesinde vakfı gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, SOBE'nin son derece nitelikli bir eğitim kurumu olduğunu söyleyerek SOBE'yi yakından tanımak için toplantıyı burada gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Burada hizmetlerin kaliteli olduğuna vurgu yapan Kütükçü, "Buranın, dünyada birçok inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra hayata geçirilen nitelikli ve başarılı bir tesis olduğunu gördük." dedi.

Kütükçü, "Otizmli çocuklar gerçekten çok özel. Bu çocuklarımızın her biri için burada ayrı bir eğitim müfredatı düzenleniyor. Bir insanı bile hayata bağlamak çok önemli. Çünkü insan çok değerli. Dolayısıyla bu konuda çok kutsal bir görevi icra eden arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bizim de görevimiz, iş insanları olarak bu tür tesisleri ve kurumları yaşatmaya destek olmak. Bu özel çocuklar bizim önce onları anlamamızı, daha sonra da tedavi etmemizi bekleyen melekler adeta." değerlendirmesinde bulundu.