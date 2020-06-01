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Konyaltı Sahili sabahın ilk ışıklarıyla doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2,5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili bugün vatandaşlara açıldı. Sahilin açıldığını duyan onlarca kişi, hava kapalı olmasına rağmen denize girdi, sahilde yürüyüş yapıp denizi izledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibariyle yeniden açılmıştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilk ziyaretçileri geldi.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da bazı vatandaşlar serin havaya aldırmadan denize girdi. Denize girenler kadar, izleyenler, fotoğraf çektirenlerinde fazla olduğu görüldü.

Amatör balıkçılar da uzun bir aradan sonra oltalarını yeniden denize attı. Sahil bandına gelen kimi vatandaşlar yürüyüş, kimileri egzersiz hareketleri yaptı.

Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen plajlardaki şezlonlgları ise sadece bir çiftin maskeli şekilde kullandığı gözlemlendi. Bazı gençlerin ise kahvaltı yaptıkları görüldü.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisinde şezlong ve şemsiye ücretleri de belli oldu. Şemsiye 10, şezlong fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

YASAK KALKTI, SAHİLLER DOLDU

Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde denize girildi.
Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.
Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, denize girdi, bir kısmı ise deniz manzaralı selfie çekti. Sahilde spor yapanlar da deniz havası aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan plaja ilgi olmadı. Şezlong ve karantina alanları boş kalırken, halk plajları tercih edildi.
Belediye tarafından denize girmek isteyenler için hazırlanan 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen tercih edilmedi. Belediyenin şezlong ve şemsiye koyduğu alanın ücretli olması nedeniyle halk, ücretsiz alanı tercih etti.
1 şemsiye ve 1 şezlong kullanmak isteyen, 25 TL verecek. Halk plajı tarafında birbirine mesafeli oturanlar, sahilde keyifli zaman geçirdi.

'SEVGİLİYİ ÖZLEMİŞ GİBİYİM'

'SEVGİLİYİ ÖZLEMİŞ GİBİYİM'
Nazım Yılmaz, yasağın kalkmasının ardından sabahın ilk ışıklarıyla denize geldiğini söyledi.
Hava serin de olsa yüzdüğünü dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
“Baya bir açıldım, deniz çok güzeldi. Deniz çarşaf gibi çok sakindi, özlemişim. Sevgiliyle buluşmuş gibi oldum. Bu güzelliği herkes yaşamalı.”

'SÜREKLİ MASKE TAKIYORUZ'

'SÜREKLİ MASKE TAKIYORUZ'
Gizem Ertekin, sahillerin açıldığını duyunca gelmeye karar verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Vakit kaybetmedik. Kısa süreliğine Antalya’ya gelmiştik. Denizde yüzeceğiz. Kurallar çok sıkıntılı ama uyacağız. Şezlonga kadar maskeyle geliyoruz. Sürekli maske takmak zorundayız. Şuan bizden başka kimse yok, buda diğer ayrı bir rahatlık ”diye konuştu. (İHA-DHA)
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