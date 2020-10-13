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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir araç sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Zonguldak’ta bir araç sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ancak takla atarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre Zonguldak şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan 67 EF 909 plakalı aracın sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca park halinde bir araca çarparak takla attı. Ters dönmüş araçtan kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüsünü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedbir amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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