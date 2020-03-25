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Köpeğe, köpekle işkence etti! Kan donduran anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Fabrikadaki bir köpeğe yanında getirdiği köpeklerini saldırtan şahıs, saniye saniye görüntülendi. İki köpek arasında kalan köpek, fabrika çalışanlarının durumu fark etmesiyle saldırıdan yaralı olarak kurtulabildi.

Köpeğe, köpekle işkence etti! Kan donduran anlar

Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirle bağladığı bir köpeği, yanındaki başka bir köpekle gezdiren şahıs, fabrikanın bahçesinde gördüğü köpeğin olduğu yere girdi. Şahıs daha sonra köpeğini, fabrika yetkililerinin sahiplenerek yaklaşık 2 yıldır baktığı "Tarçın" ismi verilen köpeğin üzerine saldı. Köpek, iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanırken, boğuşma uzun süre devam etti. Şahıs bir süre sonra köpeklerini hakim olamayınca, durumu fark eden fabrika çalışanları koşarak yardıma yetişti.Fabrika çalışanları köpeği yaralı kurtarırken, diğer şahıs 2 köpekle olay yerinden uzaklaştı. Fabrika yetkilisi Muhsin Ferhat Çelik, köpeklerini yaralatan şahsın bulunması için durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada

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Anahtar Kelimeler:
köpek Elazığ

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