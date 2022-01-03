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  4. Köpeğe sezaryenle doğum! Zaman kalmadığını fark edince üç yavruyu böyle kurtardı

Köpeğe sezaryenle doğum! Zaman kalmadığını fark edince üç yavruyu böyle kurtardı

03.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta güç doğum şikayetiyle hayvan hastanesine getirilen chihuahua ırkı köpek, sezaryen doğum yaptı. Muayene ardından ameliyata alınan anne chihuahua, 3 yavru dünyaya getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Takcı, normal doğum gerçekleştirilemeyeceği için sezaryene başvurulduğunu anlattı.

Köpeğe sezaryenle doğum! Zaman kalmadığını fark edince üç yavruyu böyle kurtardı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu için ilk doğumunu gerçekleştiremeyen chihuahua ırkı köpek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Yapılan muayenenin ardından sezaryene alınan köpek 3 yavru dünyaya getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren SCÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÇOK ZAMANIMIZIN KALMADIĞINI BELİRLEDİK’’

Dr. Öğr. Üyesi Takcı, “Güç doğum şikayetiyle hastanemize getirilen chihuahua ırkı köpek, standart kiloda olmasına rağmen yapılan tetkikler neticesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu belirlendi. Biz buna relatif büyüklük diyoruz. Bu yüzden bu doğumu normal doğum şeklinde gerçekleştiremeyecektik. Ultrasonografik muayenede 3 yavrunun fetal stresin artığını ve çok zamanımızınkalmadığını belirledik. "

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"ANNE VE 3 YAVRUMUZ OLDUKÇA SAĞLIKLI"

"Annenin ve yavruların durumunu iyi bir duruma getirebilmek için doğum öncesinde sıvı sağaltım gerçekleştirdik. Sezaryen operasyonu ile doğumu gerçekleştirdik. Anne ve 3 yavrumuz oldukça sağlıklı bir şekilde taburcu ettik’.’

İHA

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Sivas
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