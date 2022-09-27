Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

51 yaşındaki 3 çocuk annesi Amanda Gommo, hasta olan köpeğine bakmak için birkaç günlüğüne kızında kalmaya gitti. Belle isimli Chihuahua cinsi köpek şiddetli ishal yaşıyordu. Gün içinde ağzı açık şekilde uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı.

AĞZINA DIŞKISINI YAPTI

Yorgun olan kadın, hasta köpeği de yanına alarak uyudu. Şiddetli bir ishal nöbeti geçiren köpek, ağzı açık şekilde uyuyan kadının ağzına dışkısını yaptı. Talihsiz kadın, olayda mide-bağırsak enfeksiyonu geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEDİ

İngiltere’nin Bristol şehrinde yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın yaptığı açıklamada, "Aniden ağzımda bir şeyin fışkırdığını hissettim. Aceleyle banyoya gittim ve oğlum duştaydı, bu yüzden yıkamadan önce hızlıca bir fotoğraf çektirmek için zamanım oldu!" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olaydan sonra hastaneyi arayıp destek alan kadına olası bir enfeksiyonu temizlemek için ilaç tavsiyesi ve bol su içmesi söylendi. Ancak, saatler geçtikçe kadının durumu daha da kötüleşti.

Kramp, ateş ve sıtma yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı. Mide bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün süren tedavinin ardından hastaneden taburcu olan kadın, ağzından o tadın gitmediğini söyledi.



