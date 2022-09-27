HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

27.09.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç çocuk annesi Amanda Gommo, kızının hasta olan Chihuahua cinsi köpeğine bakmak için ona geldi. Gün içinde ağzı açık şekilde uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı. Şiddetli şekilde ishal olan köpek, talihsiz kadının ağzına dışkı yaptı. Şaşkınlıktan ne yapacağını şaşıran kadın o halinin fotoğrafını çekti. Köpeğin dışkısı yüzünden hastanelik olan kadın, günlerce yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

51 yaşındaki 3 çocuk annesi Amanda Gommo, hasta olan köpeğine bakmak için birkaç günlüğüne kızında kalmaya gitti. Belle isimli Chihuahua cinsi köpek şiddetli ishal yaşıyordu. Gün içinde ağzı açık şekilde uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı.

c

AĞZINA DIŞKISINI YAPTI

Yorgun olan kadın, hasta köpeği de yanına alarak uyudu. Şiddetli bir ishal nöbeti geçiren köpek, ağzı açık şekilde uyuyan kadının ağzına dışkısını yaptı. Talihsiz kadın, olayda mide-bağırsak enfeksiyonu geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ İHMAL ETMEDİ

İngiltere’nin Bristol şehrinde yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın yaptığı açıklamada, "Aniden ağzımda bir şeyin fışkırdığını hissettim. Aceleyle banyoya gittim ve oğlum duştaydı, bu yüzden yıkamadan önce hızlıca bir fotoğraf çektirmek için zamanım oldu!" dedi.

d

HASTANEYE KALDIRILDI

Olaydan sonra hastaneyi arayıp destek alan kadına olası bir enfeksiyonu temizlemek için ilaç tavsiyesi ve bol su içmesi söylendi. Ancak, saatler geçtikçe kadının durumu daha da kötüleşti.

a

Kramp, ateş ve sıtma yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı. Mide bağırsak enfeksiyonu teşhisi konulan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün süren tedavinin ardından hastaneden taburcu olan kadın, ağzından o tadın gitmediğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunuEn zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Yunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldiYunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldi
Anahtar Kelimeler:
köpek dışkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları

Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.