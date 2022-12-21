HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi! 6’şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

Köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi! 6’şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

21.12.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni M.B. ile hayvanı sürükleyerek götüren S.Ç. hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

Köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi! 6’şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni M.B.'nin köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve S.Ç.'nin da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.

Screenshot_5

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

Screenshot_6

Screenshot_7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bayrağını yakmışlar! Hain talimatı itiraf ettilerTürk bayrağını yakmışlar! Hain talimatı itiraf ettiler
Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"
2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı
Anahtar Kelimeler:
Konya

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

'Kutsal üçlü' dedi! Din adamı kadını üçlü ilişkiye zorladı

'Kutsal üçlü' dedi! Din adamı kadını üçlü ilişkiye zorladı

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.