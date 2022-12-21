Köpeği kürekle vura vura öldürmüşlerdi! 6’şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni M.B.'nin köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve S.Ç.'nin da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

(DHA)

