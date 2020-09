Köpeği trafik kazasında öldü başından ayrılmadı

Adana’da yolun karşısına geçen köpeğe çarpıp ölümüne sebep olan bir sürücü olay yerinden kaçarken, köpeğin sahibi onun başından bir an olsun ayrılmayıp, “O çok sadıktı, en iyi dostumdan daha iyi bir dosttu” dedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hacı Sabancı Bulvarında meydana geldi. Barış Canpolat “Hera” isimli köpeğini gezdirmek için öğle saatlerinde dışarı çıkardı. Canpolat Kuvva-i Milliye Parkına gitmek için yolun karşısına geçti. Köpeği de arkasından geçmek üzereyken bir araç köpeğe çarpıp kaçtı. Canpolat ışıklarda köpeğine çarpan sürücüyü yakaladı ancak sürücü yeşil ışık yanınca kaçıp uzaklaştı. Bunun üzerine Canpolat olay yerine gelip köpeğini kontrol ettiğinde öldüğünü belirledi. Canpolat köpeğinin öldüğünü görünce 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplere de köpeğini öldüren sürücüden şikayetçi olduğunu söyledi. Canpolat ölen köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayarak onu sevip duygusal anlar yaşadı.

Canpolat, karşıdan karşıya geçerken köpeğine bir sürücünün çarpıp kaçtığını köpeğinin can çekişmeden öldüğünü belirterek, “Ben araca ileride gördüm çok hızlıydı. Bu sürücü köpek yerine bir insana da çarpabilirdi. Çok hızlı geliyordu hiç durmadan çarpıp kaçtı. Ben ona ışıklarda yetiştim ama yine kaçtı. Bu köpek çok sadıktı en iyi dostumdan daha iyi bir dosttu” dedi.

Canpolat, kaçan sürücünün para cezası almasını istemediğini, hapis cezası almasını istediğini söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.