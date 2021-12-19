Köpek balığındaki ölümcül detay kahretti! ''Ne yazık ki çok bir ömrü olmayacak''

Plastik atıklar denizdeki vahşi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılan bir çalışmaya göre her yıl 8 milyon ton plastik atık denizlere dökülüyor.

Avustralya Sidney'de bulunan Manly plajındaki görüntü de deniz canlıları için tehlike oluşturuyor. Dalgıç Yaron Gal, ''Bir grup dalgıçla bu plaja geldik ve su için parlak turuncu bir şey gördük. Daha yakından bakınca parlak nesnenin köpekbalığının boynuna takılmış bir frizbi olduğunu gördük. Onu kurtarabilmek için bir teçhizata sahip değildik ve ne yazık ki o şekilde çok bir ömrü olamayacak. Bu çok sinir bozucu ve çok üzücü'' şeklinde konuştu.

''ZAMANLA ONU BOĞABİLİR''

Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Leo Guida da, hayvana yaklaşmamanın yapılacak doğru şey olduğunu söyledi ve ekledi: ''Uygun eğitime sahip değilseniz hayvana dokunmamak en iyisidir. Hayvana ve kendinize zarar verebilirsiniz. Gerçekten üzücü bir görüntü. Yüzme şeklini etkileyebilir, bu da gereğinden fazla enerji kullanacağı anlamına gelir. Avlanmasını zorlaştırabilir. Hatta daha büyük bir köpekbalığının hedefi olabilir. Hala büyüyen bir köpek balığı olduğunu düşünüyorum ve frizbi onu boğabilir. Deniz yaşamına yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şey çöp atmamak ve deniz yaşamının daha fazla kirletmemek olmalıdır. Bu tablodan kimse mutlu değildir.''



