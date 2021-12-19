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  4. Köpek balığındaki ölümcül detay kahretti! ''Ne yazık ki çok bir ömrü olmayacak''

Köpek balığındaki ölümcül detay kahretti! ''Ne yazık ki çok bir ömrü olmayacak''

19.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'daki bir plaj yakınında keşif yapan bir grup dalgıç doğaya atılan çöplerin vahşi yaşama nasıl zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Boynuna frizbi takılan bir köpek balığını görüntüleyen dalgıçlardan biri, Onu kurtarabilmek için koruyucu bir eldivene sahip değildik ve boynundan onu çıkaramadık. Ne yazık ki çok bir ömrü olamayacak bu çok üzücü'' şeklinde konuştu.

Köpek balığındaki ölümcül detay kahretti! ''Ne yazık ki çok bir ömrü olmayacak''

Plastik atıklar denizdeki vahşi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılan bir çalışmaya göre her yıl 8 milyon ton plastik atık denizlere dökülüyor.

Avustralya Sidney'de bulunan Manly plajındaki görüntü de deniz canlıları için tehlike oluşturuyor. Dalgıç Yaron Gal, ''Bir grup dalgıçla bu plaja geldik ve su için parlak turuncu bir şey gördük. Daha yakından bakınca parlak nesnenin köpekbalığının boynuna takılmış bir frizbi olduğunu gördük. Onu kurtarabilmek için bir teçhizata sahip değildik ve ne yazık ki o şekilde çok bir ömrü olamayacak. Bu çok sinir bozucu ve çok üzücü'' şeklinde konuştu.

''ZAMANLA ONU BOĞABİLİR''

Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Leo Guida da, hayvana yaklaşmamanın yapılacak doğru şey olduğunu söyledi ve ekledi: ''Uygun eğitime sahip değilseniz hayvana dokunmamak en iyisidir. Hayvana ve kendinize zarar verebilirsiniz. Gerçekten üzücü bir görüntü. Yüzme şeklini etkileyebilir, bu da gereğinden fazla enerji kullanacağı anlamına gelir. Avlanmasını zorlaştırabilir. Hatta daha büyük bir köpekbalığının hedefi olabilir. Hala büyüyen bir köpek balığı olduğunu düşünüyorum ve frizbi onu boğabilir. Deniz yaşamına yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şey çöp atmamak ve deniz yaşamının daha fazla kirletmemek olmalıdır. Bu tablodan kimse mutlu değildir.''

Plastik atıkların pençesindeki deniz canlılarıPlastik atıkların pençesindeki deniz canlıları


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