Köpek balığının midesinden insan kolu çıktı

Fransa’nın denizaşırı adası Reunion’da köpek balığı midesinden 2 insan kolu çıktı. Kurbanın kimliği koldaki künye sayesinde tespit edildi.

Fransa’nın denizaşırı topraklarından olan Reunion adasında korku filmlerine konu olacak olay gerçekleşti. Adanın etrafından saldırı tehlikelerini azaltmak için köpek balıklarını avlayan bir gemi midesinden 2 insan kolu olan bir köpek balığı buldu. İki kolun da ileri seviyede çürüme durumda olduğu belirtilirken yetkililerin kurbanın kimliğini koldaki künye sayesinde tespit etti öğrenildi. Aralık ayının ortasında kayak yapmak için denize açılan ve daha sonra izine rastlanmayan 70 yaşındaki amatör kayakçının olduğu öğrenilen kurbanın boğularak mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğü tespit edilemedi.

Kolun ileri seviyedeki çürüme durumuna bakılarak kurbanın yenmeden çok önce öldüğünü ortaya koysa da araştırmaların ölüm sebebini tespit etmeye yetmediği öğrenildi.

Öte yandan Kasım ayının başında da yine benzer bir olay yaşanmış ve İskoçyalı kayıp bir adamın eli ve kolu yine bir köpekbalığının midesinden çıkmıştı. Adada 2011 yılından beri 24 köpek balığı saldırısı gerçekleşirken, bunlardan 11’i ölümle sonuçlandı.

