Köpek sahiplerini üzecek araştırma: Dediklerinizi gerçekten anlamıyorlar

Araştırmacılar, köpeklerin ses birimlerini (speech sound) yorumlayabilecek, "insana benzer" işitsel yetenekleri bulunduğunu ama kelimeler arasındaki ince farkları algılayamadığını tespit etti.

Kullandığımız tüm kelimeler ses birimlerinden oluşuyor ve bu ses birimlerinden biri bile değişirse kelimenin tüm anlamı değişebiliyor. Örneğin "gel" kelimesi "göl", "git" kelimesi "güt" halini alabiliyor.

Budapeşte'deki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayvanların kafalarına bağlanan elektrotlarla çalışan, elektroensefalografi adı verilen bir teknik kullanarak evcil köpeklerinin beyin aktivitesini ölçtü.

Araştırmacılar, öncelikle köpeklere gündelik hayatlarından bildikleri "gel" gibi komutları, sonra da "gal" gibi buna benzer ama anlamsız kelimeleri ve sonra "bep" gibi tamamen farklı ve anlamsız kelimeleri dinletti.

Bunun sonucunda köpeklerin, bildikleri komut sözcükleriyle çok farklı ve anlamsız sözcükler arasında hızlı ve net bir şekilde ayrım yapabildiğini keşfetti. Çalışmanın başyazarı Lilla Magyari, şunları söyledi: