Köpekler araba camından kafalarını çıkarmayı neden sever?

Sadık dostlarımızın bunu yaparken zevk aldıkları da açıkça görülüyor. Ancak bunu yapmalarının tek nedeni yüzlerine vuran rüzgardan hoşlanmaları ya da sadece temiz hava almak olmayabilir.

Genelde merek edilse de çok üzerinde durulmayan bu konuda hayvan davranışları uzmanları bazı mantıklı tahminlerde bulundu.

Wiconsin Humane Society'den köpek davranışı uzmanı Natalie Zielinski "Köpekler başları arabanın dışında olduğunda, içinde oldukları zamana kıyasla daha fazla koku uyarımı alır. Camın sadece birkaç santimetre açılması bile köpeklerin aradığı uyarımı ve zenginleşmeyi sağlıyor gibi görünüyor" dedi.

Köpeklerin koku duyusu insanlarınkinden çok daha gelişmiştir. Bir köpeğin burnu 300 milyon koku reseptörüyle karmaşık bir yapıdayken insanlarda bu reseptörlerin sayısı 5 milyondur.

Köpeklerin burnundaki hava akışı da insanlarınkinden farklı. Köpeklerin burnundaki hava kanallarından biri nefes almaya ayrılmışken diğeri sadece koku almaktan sorumlu.

Dahası köpeklerin beyninde kokuları işlemekten sorumlu koku korteksi insanlarınkinden 40 kat daha büyük.