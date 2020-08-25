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Köpekler araba camından kafalarını çıkarmayı neden sever?

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Köpeklerin hareket halindeki otomobil camlarından başlarını çıkarttığı herkes tarafından biliniyor. Peki köpekler neden bunu yapmayı seviyor?

Köpekler araba camından kafalarını çıkarmayı neden sever?

Sadık dostlarımızın bunu yaparken zevk aldıkları da açıkça görülüyor. Ancak bunu yapmalarının tek nedeni yüzlerine vuran rüzgardan hoşlanmaları ya da sadece temiz hava almak olmayabilir.

Genelde merek edilse de çok üzerinde durulmayan bu konuda hayvan davranışları uzmanları bazı mantıklı tahminlerde bulundu.

Wiconsin Humane Society'den köpek davranışı uzmanı Natalie Zielinski "Köpekler başları arabanın dışında olduğunda, içinde oldukları zamana kıyasla daha fazla koku uyarımı alır. Camın sadece birkaç santimetre açılması bile köpeklerin aradığı uyarımı ve zenginleşmeyi sağlıyor gibi görünüyor" dedi.

Köpeklerin koku duyusu insanlarınkinden çok daha gelişmiştir. Bir köpeğin burnu 300 milyon koku reseptörüyle karmaşık bir yapıdayken insanlarda bu reseptörlerin sayısı 5 milyondur.

Köpeklerin burnundaki hava akışı da insanlarınkinden farklı. Köpeklerin burnundaki hava kanallarından biri nefes almaya ayrılmışken diğeri sadece koku almaktan sorumlu.

Dahası köpeklerin beyninde kokuları işlemekten sorumlu koku korteksi insanlarınkinden 40 kat daha büyük.

"TELEVİZYON İZLEMEK GİBİ"

Hayvan davranışı araştırmacısı ve köpek eğitim merkezi sahibi Jennifer Cattet köpeklerin araba camından başlarını çıkarma davranışını "televizyon izlemeye" benzetti.

Catttet "Başlarını camdan çıkardıkalrında sokaktaki tüm insanların, çevredeki çöplerin, çimlerin, restoranların ve diğer köpeklerin kokusunu alabiliyorlar. Bu bizim televizyon izlememize benziyor" dedi.

Ancak Cattet yine de popüler görüşün aksine köpeklerin ana bilgi edinme kaynağının koku değil görme duyusu olduğunu söyledi. Basitçe köpekler için de açık bir camdan bakmak arka koltukta yatmaktan daha ilginç.

Zielinski de köpeklerin açık araba camından bakmasının hem koku, hem görme hem de yüzlerine vuran rüzgarla birlikte dokunulma duyularının uyarılması sonucu bir bahis oyununda kazanılan üçlü ödüle denk geldiğini belirtti.


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