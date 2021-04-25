Köpeklerden kaçan ayı yavrusu eve sığındı

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, merkezi ziyaret ederek yavrunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KÖPEK SALDIRISINDAN KORKTUĞU İÇİN ŞEHRE İNMİŞ

Sarı, gazetecilere, doğada annesinden ayrılan ayı yavrusunun köpeklerin saldırısından korkarak ilçe merkezine indiğini belirterek, "Yavru ayıyı muhafaza altına aldık. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bulunabilirse annesinin yanına bırakacağız. Bulunamazsa Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek." diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Veteriner Hamza Ayar da bir gece rehabilitasyon merkezinde tutulacak ayı yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

AA

