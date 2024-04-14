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Köpeklerden kaçarken kabusu yaşadı! Bir anda yola atladı, araba çarpınca taklalar attı

14.04.2024 16:22
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Adana'da ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek hayatının kabusunu yaşadı. Sahipsiz iki köpeğin saldırmasıyla panikleyen Tek, terliklerini çıkarıp yola koştu. Bu sırada caddede seyir halindeki araç aniden önüne çıkan Tok'a feci bir şekilde çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Köpeklerden kaçarken kabusu yaşadı! Bir anda yola atladı, araba çarpınca taklalar attı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımda yürürken sahipsiz 2 köpek üzerine koştu.

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TAKLALAR ATIP YERE DÜŞTÜ

Panikleyen Tek, terliklerini çıkarıp, koşarak yola çıktı. Bu sırada otomobiliyle bulvarda seyir halindeki A.B., aniden önüne çıkan Tek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup taklalar atan Tek, asfalt zemine düşüp yaralandı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler Tek'in yardımına koştu, sürücü A.B. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü A.B.'yi kaza yerinde gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Tek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek kaza
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