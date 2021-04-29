Köpeklerin yaşı için 'yeni formül'

Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bir köpeğin sadece altı aylıkken ergenliğe girdiğini, iki yaşındayken tam teşekküllü bir yetişkin olduğunu, yedi yaşında ise artık yaşlı olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Dogs Trust'ta araştırma yöneticisi ve Nottingham Üniversitesi'nde akademisyen olan Dr. Naomi Harvey, köpeklerin insanlardan yedi kat daha kısa yaşamalarının, yedi kat daha hızlı yaşlandıkları anlamına gelmediğini ifade ederek, “Köpekler bizden daha hızlı olgunlaşıyor. Bir yaşındaki köpeklerin çoğu tam boylarına ulaşmış olur, bu yüzden kesinlikle yedi yaşındaki bir çocuğa eşdeğer değiller" dedi.

Dr. Harvey, yaptığı çalışma kapsamında bir köpeğin ne zaman yavru, yetişkin veya yaşlı kabul edileceğini belirlemeye çalıştı.

İKİ YAŞINDAYKEN 25 YAŞINDAKİ BİR İNSANIN OLGUNLUĞUNA SAHİP OLUYORLAR

Araştırmanın bulguları, bir yaşındaki bir köpeğin ergenliği yeni bitiren bir genç olduğunu ve 15 yaşındaki bir insana benzer özellikleri olduğunu gösterdi. Ancak, sadece 12 ay sonra, iki yaşındaki köpeklerin 25 yaşındaki bir insanla aynı olgunluğa ulaştığı görüldü.