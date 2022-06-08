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Köprüde bekleyen vatandaşa dehşeti yaşattılar! Akılalmaz olay...

08.06.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de köprü üzerinde duran bir vatandaş, yanına gelen 2 kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanma sebebinin “Neden burada duruyorsun?” diyerek başlayan kavga olduğu öğrenildi.

Köprüde bekleyen vatandaşa dehşeti yaşattılar! Akılalmaz olay...

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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