HABER

Köprüden geçiş yasağına "gecikmeli ceza" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yasağına uymadıkları gerekçesiyle kendilerine gecikmeli gönderildiğini öne sürdükleri para cezalarını protesto etti

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı doğrultusunda geçiş yasağına uymadıkları gerekçesiyle kesilen para cezalarından mağdur olduklarını öne süren bir grup, cezaların iptal edilmesini istedi.

İBB önündeki Saraçhane Parkı'nda toplanan ve kendilerini "15 Temmuz Köprü Geçiş Mağdurları" olarak adlandıran gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Eda Tok, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, UKOME'nin 1 Ocak 2019'da aldığı kararın etkin şekilde duyurulmadığını ve köprü geçişlerinde yasaklama ve uyarı işaretlerinin konulmadığını savundu.

Köprüden hangi araçların geçebileceğine ilişkin trafik denetimiyle görevli kolluk güçlerinin de hiçbir uyarısının söz konusu olmadığını öne süren Tok, "Yasaklama kararında habersiz ve herhangi bir uyarıya muhatap olmayan yüzlerce araç sahibi, köprüden geçtik, yasağı ihlal etmiş olduk. Yaptığımız ilk geçiş için kesilen bin 132 lira para cezası 4 ay bekletilerek, bize tebliğ edilmedi." dedi.

Köprüden geçerken kast, kusur ve bilgilerinin olmadığını iddia eden Tok, araçlarının değerinin neredeyse iki katını bulan para cezaları nedeniyle ailelerinin ve çocuklarının geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

Tok, mağdur başına ortalama 40-50 bin lira olan cezaların iptal edilmesi talebinde bulundu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Koruma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da yaptıkları konuşmalarla gruba destek verdi.

UKOME'nin kararına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3,20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb) ve turizm, personel, okul ve benzeri tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş) kullanabiliyor ancak köprüden, kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar ile kamyon, otobüs, çekici tipi 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5. sınıf araçlar geçiş yapamıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TBMM Başkanı Şentop:  Bugünkü çatışmalar, pozisyon alma çatışmalarına dönüştüTBMM Başkanı Şentop:  Bugünkü çatışmalar, pozisyon alma çatışmalarına dönüştü
(Özel) Yemek sipariş veren müşterilerine beraberinde kuru mama gönderiyor(Özel) Yemek sipariş veren müşterilerine beraberinde kuru mama gönderiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Köprü Geçiş Mağdurları 15 Temmuz köprüsü İBB Ukome

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.