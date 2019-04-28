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Köprüden hangi araçların geçebileceğine ilişkin trafik denetimiyle görevli kolluk güçlerinin de hiçbir uyarısının söz konusu olmadığını öne süren Tok, "Yasaklama kararında habersiz ve herhangi bir uyarıya muhatap olmayan yüzlerce araç sahibi, köprüden geçtik, yasağı ihlal etmiş olduk. Yaptığımız ilk geçiş için kesilen bin 132 lira para cezası 4 ay bekletilerek, bize tebliğ edilmedi." dedi.

Eda Tok, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, UKOME'nin 1 Ocak 2019'da aldığı kararın etkin şekilde duyurulmadığını ve köprü geçişlerinde yasaklama ve uyarı işaretlerinin konulmadığını savundu.

İBB önündeki Saraçhane Parkı'nda toplanan ve kendilerini "15 Temmuz Köprü Geçiş Mağdurları" olarak adlandıran gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı doğrultusunda geçiş yasağına uymadıkları gerekçesiyle kesilen para cezalarından mağdur olduklarını öne süren bir grup, cezaların iptal edilmesini istedi.

Köprüden geçerken kast, kusur ve bilgilerinin olmadığını iddia eden Tok, araçlarının değerinin neredeyse iki katını bulan para cezaları nedeniyle ailelerinin ve çocuklarının geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

Tok, mağdur başına ortalama 40-50 bin lira olan cezaların iptal edilmesi talebinde bulundu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Koruma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da yaptıkları konuşmalarla gruba destek verdi.

UKOME'nin kararına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3,20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb) ve turizm, personel, okul ve benzeri tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş) kullanabiliyor ancak köprüden, kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar ile kamyon, otobüs, çekici tipi 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5. sınıf araçlar geçiş yapamıyor.

