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Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 23:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 çocuk köprüde yük treninin vagonlarına atladı. Çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, olaydan hafif yaralarla kurtulan Deniz Çakmak (13) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandı

Olay saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi’nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Görgün tanıkların ifadesine göre aynı yaştaki Birhat Elitaş ile Deniz Çakmak, köprünün üzerinden hareket halindeki yük treninin üzerine atladı.

Kısa sürede trenin üzerinde seyahat eden çocuklardan Birhat Elitaş, dengesini kaybederek düştü. Çevredeki bir kişi tarafından rayların kenarında yaralı olarak bulunan Elitaş, Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle yüzünde ve vucudunda yanıklar oluşan Elitaş'ın tam teşekküllü yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Köprüden trenin üzerine atlayan 2 çocuktan 1'i ağır yaralandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Birhat Elitaş'ın ifadesi doğrultusunda beraberinde bulunan arkadaşı Deniz Çakmak'ı bulmak için araştırma başlattı. Demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle yapılan aramadan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu. Olaydan sonra korktuğu anlaşılan Çakmak'ın ailesine de haber vermediği belirlendi. Olayla ilglii soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma tren yüksek gerilim hattı

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