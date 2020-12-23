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  4. Kopyalanmış kartlarla alışverişten 1 tutuklama, 4 adli kontrol

Kopyalanmış kartlarla alışverişten 1 tutuklama, 4 adli kontrol

23.12.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Kopyalanmış kartlarla alışverişten 1 tutuklama, 4 adli kontrol

Samsun’da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla 1 kişi mahkemece tutuklanırken 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun’da T.Ö.

Samsun’da "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" iddiasıyla 1 kişi mahkemece tutuklanırken 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’da T.Ö. adlı şahıs polise elektronik posta ile ihbarda bulunup kredi kartından bilgisi dışında internetten 2 bin 442 liralık alışveriş yapıldığını öğrendiğini bildirdi. T.Ö. bankayı da arayıp kredi kartını iptal ettirerek şikayette bulundu. Polis söz konusu şahıs adına yapılan alışveriş sonrası satın alınan ürünün adres takibi yaparak dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Olayla ilgili aralarında kargo çalışanlarının da bulunduğu 5 kişiyi "kredi kartı bilgilerini kopyalayarak internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu 3 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini tespit etti.
Denizevleri Polis Merkezi’ne teslim edilen U.D., M.T., M.S. Y.T. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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