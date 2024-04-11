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Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi İYİ Parti'nin ciddiyetini sarsacaktır

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 17:31
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İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayında genel başkanlığına adaylığını İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından Meral Akşener'e çağrıda bulundu. İYİ Parti'de olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için çabalar olduğunu iddia eden Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır." ifadelerini kullandı.

Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi İYİ Parti'nin ciddiyetini sarsacaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'daki İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını duyurmuştu. Olağanüstü kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de adaylığını açıklayan Koray Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aydın, " İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İPTAL ETTİRME GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

"Koray Aydın açıklamasında şunları kaydetti:
İYİ Parti, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe tavır koyan, yeri geldiğinde isyan eden İYİ ve cesur insanlar tarafından kurulmuştur.

2016 yılında MHP olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayının 3 katını aşan hatta salt çoğunluğuktan bile fazla imza toplanmasına rağmen, o kurultay, iktidarın açık müdahalesi ve garabet bir yargı darbesiyle engellenmişti.

Bu haksızlık karşısında susmayan ve gerektiğinde baba ocağına bile eyvallah etmeyen Türk milliyetçileri, İYİ ve cesur insanlarla el ele vererek olağanüstü hal dönemi şartlarında İYİ Parti'yi kurmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını Türk ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir.

Ancak İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır. Nitekim Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir.

Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir. Böylesine talihsiz girişimler Milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir.

Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır.

Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır.

Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir.

İYİler ve Cesurlar Hareketi olan İYİ Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar, başımızın üstündedir. Söz, İYİ Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır. Demokrasinin ve hukukun gereği budur."


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Koray Aydın İYİ Parti
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