HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili tutuklanmıştı... Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili tutuklanmıştı... Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

16.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Kuytul ve R.T'nin tahliyesine karar verildi. İşte haberin detayları...

Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili tutuklanmıştı... Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

w1

"ADAM KAÇIRMA OLAYI KURGUDAN İBARETTİR"

SEGBİS kaydıyla savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, müşteki Sarısaçlı'nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Erol Ardıç ise herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadığını öne sürerek, "Ben adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmedim. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

w2

Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda gurbetçi vatandaşı dolandırmışlardı... Lüks villaya koçbaşıyla baskın!Çok sayıda gurbetçi vatandaşı dolandırmışlardı... Lüks villaya koçbaşıyla baskın!
Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndüÖnce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü
TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti! TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti!
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul furkan vakfı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.