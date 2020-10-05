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Kordon’da bisiklet yoluna giren jip sürücüsüne cezai işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:08 | Son Güncelleme

İzmir Kordon’da, bisiklet yoluna girerek yeşil alana zarar veren jip sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kordon’da bisiklet yoluna giren ve yeşil alana zarar veren jip sürücüsünü tespit ederek cezai işlem başlattı.

İzmir Kordon’da, bisiklet yoluna girerek yeşil alana zarar veren jip sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kordon’da bisiklet yoluna giren ve yeşil alana zarar veren jip sürücüsünü tespit ederek cezai işlem başlattı. Kordon’daki bisiklet ve yaya yoluna büyükşehirin temizlik araçlarının giriş yaptığı Cumhuriyet Meydanı’ndan giren ve yeşil alanları tahrip eden özel aracın sahibine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerince üç adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararlarına uymamak, bisiklet yollarına, yaya yollarına, yeşil alanlara motorlu araçlarla girmek ve yeşil alanlara, parklara zarar vermek maddeleri üzerinden tutanak düzenlenen araç sahibi toplamda bin 176 lira para cezası ödeyecek.
Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap verdi. Köşger, şu ifadeleri kullandı:
"Bahse konu araca Karayolları Trafik Kanunu 2 ayrı maddesine muhalefetten 2 ayrı ceza kesilmiştir. Bilgilerinize."

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