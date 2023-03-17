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Kore Gazisi Temel Arslantaş’ın Erdoğan ile görüşme isteği gerçek oldu! Görüşmeye damga vuran ifade: Bahçeli nerede?

17.03.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu. Çocukları Arslantaş'ı Ankara’ya götürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini sağladı. Görüşmeye Arslantaş'ın Erdoğan'a sorduğu 'Bahçeli nerede?' sorusu damga vurdu.

İstanbul’da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş’ın çocukları, babalarını dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Arslantaş, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.

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"BAHÇELİ NEREDE?"

Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Arslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye eden Arslantaş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek “Seni gördüğüme sevindim, Bahçeli nerede?” dedi.

"HER NAMAZDAN SONRA DUA EDİYORUM"

Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Arslantaş, “Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli’ye de selam söylesin” dedi.

Kaynak: İHA

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gazi Recep Tayyip Erdoğan

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