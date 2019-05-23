HABER

Kore gazisinin ahı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde 6 kentte 16 kişiyi evlerine girerek ya da telefon üzerinden yaklaşık 300 bin TL dolandıran iki şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde 6 kentte 16 kişiyi evlerine girerek ya da telefon üzerinden yaklaşık 300 bin TL dolandıran iki şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslar Kore gazisinin de evine girerek 20 bin TL ve ziynet eşyalarını çalmış olaydan kısa bir süre sonra gazi hayatını kaybetmişti.
Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak’ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı. Şahısların Ege Bölgesi’ndeki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı ya da hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken, aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesiyle girdikleri evleri soydukları kaydedildi. Şahısların bu iki farklı yöntemle İzmir’de 5, Isparta ve Denizli’de 4, Muğla, Aydın ve Uşak’ta birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırıp ve soyan O.B., (44), R.E., (35) isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Devrilen traktörün altında kalan genç öldüDevrilen traktörün altında kalan genç öldü
Kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzaraKaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.