"Koreliler Türkiye'yi sonsuza dek unutmayacaktır"

ARTVİN (AA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore'yi temsilen sizler başta olmak üzere tüm Türk milletine bir elçi olarak minnettarlığımızı dile getirmek için geldim." dedi.

Hong-Ghi, Artvin Valiliği tarafından Garnizon Komutanlığında Kore gazileri ve kendisi onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Kore gazileri ve aileleriyle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ne görevde olduğu 8 aylık süreç içerisinde ilk defa geldiğini dile getiren Hong-Ghi, "Kore'nin demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız her daim hafızamızda yer edinmektedir. Bu yüzden Kore'yi temsilen sizler başta olmak üzere tüm Türk milletine bir elçi olarak minnettarlığımızı dile getirmek için geldim. Koreliler Kore'yi kominizim istilasından koruyan kardeş ülke Türkiye'yi sonsuza dek unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Hong-Ghi, Artvin'i doğal güzellikleriyle Kore'nin başkenti Seul'e benzettiğini, başta turizm ve ekoturizm olmak üzere madencilik, doğal güzellikler, barajlar gibi konularda Artvin ve Kore arasında işbirliği yapılacak şekilde arayışlar içine gireceklerini söyledi.