Körfez krizinde çözüm umutları 2020'ye kaldı

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Körfez krizinde 2019'da gerginliklerin sona ermesi konusunda yaşanan birçok gelişmeye rağmen, çözüm umutları 2020'ye kaldı.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) kurulduğu 1981'den bu yana, üye ülkeler arasındaki en kötü durum olarak nitelendirilen kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarıyla başladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurahman Al Sani, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Doha ile Riyad arasında bir iletişim kanalı olduğunu, diyaloğun temel ilkeleri üzerinde ve karşılıklı medya saldırılarına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Sani, diyalog konusunda gerçek anlamda bir ilerlemeden bahsetmek için erken olduğunu da belirtti.

Diğer yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, 10 Aralık'ta Katar'la krizin çözümü konusundaki müzakerelerin devam ettiğini ve diğer 4 ülkenin de bu çabaları desteklediğini açıkladı.