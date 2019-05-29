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Körfez Krizinden sonra ilk defa bir Katar uçağı Cidde Havaalanı’na indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın başını çektiği körfez ülkeleri ve Mısır’ın Katar’la her türlü ilişkisini kesmesinden 2 sene sonra ilk defa Katar Emirliği Hava Kuvvetlerinin bir uçağı Cidde Havaalanı’na iniş yaptı.Katar Hava Yolları resmi sayfasında bir uçak resmi ile birlikte "Körfez krizi ve Katar’ın kuşatılmasından bu güne kadar ilk defa Katar Emirliği’nin uçağı Cidde Havaalanı’na iniş yaptı” ifadesini kullandı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan’ın iki petrol pompalama istasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri sahilinde Suudi Arabistan’ın petrol tankerlerine saldırı düzenlenmesi konusunun görüşülmesi için 30 Mayısta Körfez ve Arap Zirvesi çağrısında bulunmuştu.Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığından bir yetkili 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in, kardeşleri ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ülkeleri Liderlerine 30 Mayıs 2019 tarihinde Mekke’de bir zirve düzenlemesi için çağrısında bulunduğunu açıkladı.Katar Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde, Katar Emiri Tamim bin Hamad El-Sani’nin Suudi Arabistan Kralı Selman’dan kendisini 30 Mayıs’ta acil olarak Mekke’de 30 mayısta düzenlenecek Körfez ülkeleri zirvesine katılması için bir davetiye aldığını açıkladı.Katar Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mekke’deki Arap Zirvesine katılacak delegeleri Cidde’ye bıraktıktan sonra Katar’ın Başkenti Doha’ya yolcusu olarak geri döndüğü kaydedildi.Daha önce, Katar Dışişleri Bakanı Sultan Al-Mureyhi geçen yıl Riyad’da 9 Aralıkta yapılan Körfez zirvesinde Katar’ı temsil etmişti.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2018’de, İran ile iyi ilişkileri bulunduğu ve teröre destek verdiği iddiasıyla Katar’la ilişkilerin kesmiş ve cezai yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği körfez ülkeleri ve Mısır’ın Katar’la her türlü ilişkisini kesmesinden 2 sene sonra ilk defa Katar Emirliği Hava Kuvvetlerinin bir uçağı Cidde Havaalanı’na iniş yaptı.
Katar Hava Yolları resmi sayfasında bir uçak resmi ile birlikte "Körfez krizi ve Katar’ın kuşatılmasından bu güne kadar ilk defa Katar Emirliği’nin uçağı Cidde Havaalanı’na iniş yaptı” ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan’ın iki petrol pompalama istasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri sahilinde Suudi Arabistan’ın petrol tankerlerine saldırı düzenlenmesi konusunun görüşülmesi için 30 Mayısta Körfez ve Arap Zirvesi çağrısında bulunmuştu.
Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığından bir yetkili 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in, kardeşleri ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ülkeleri Liderlerine 30 Mayıs 2019 tarihinde Mekke’de bir zirve düzenlemesi için çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde, Katar Emiri Tamim bin Hamad El-Sani’nin Suudi Arabistan Kralı Selman’dan kendisini 30 Mayıs’ta acil olarak Mekke’de 30 mayısta düzenlenecek Körfez ülkeleri zirvesine katılması için bir davetiye aldığını açıkladı.
Katar Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mekke’deki Arap Zirvesine katılacak delegeleri Cidde’ye bıraktıktan sonra Katar’ın Başkenti Doha’ya yolcusu olarak geri döndüğü kaydedildi.
Daha önce, Katar Dışişleri Bakanı Sultan Al-Mureyhi geçen yıl Riyad’da 9 Aralıkta yapılan Körfez zirvesinde Katar’ı temsil etmişti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2018’de, İran ile iyi ilişkileri bulunduğu ve teröre destek verdiği iddiasıyla Katar’la ilişkilerin kesmiş ve cezai yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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