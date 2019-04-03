Körfez şirketleri satın alma ve birleşme yoluyla rekabet gücünü artırmaya çalışıyor

DUBAİ (AA) - MUHAMMED İBRAHİM - Körfez ülkelerinde petrol fiyatlarının düşmesinden kaynaklı kırılganlığı önlemek, giderleri azaltmak ve dünya pazarında rekabet gücünü artırmak için şirketler arasında milyarlarca dolarlık birleşmeler ve satın alma anlaşmalarında artış görülüyor. Petrol gelirlerini çeşitlendirmek ve katma değeri yüksek petro-kimya ürünleri üzerinden gelirlerini artırmak isteyen Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, geçen hafta bölgenin en büyük petro-kimya şirketi SABIC'in yüzde 70 hissesini 69 milyar dolara satın aldı. Bu, bölgedeki en yüksek fiyatlı birleşme oldu. Mobil ulaşım şirketi Uber'in benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyet gösteren Careem şirketini 3,1 milyar dolar karşılığında bünyesine katması ise bölgedeki şirketler arası birleşmedeki artışa dikkati çeken bir diğer anlaşma oldu. - Rekabetin desteklenmesi Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Casim Acaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak için ticari hisse alım dönemine girdiğini söyledi.

Bölge ekonomisinin iç kaynakları çeşitlendirirken, mali ve ticari riskler ile giderleri azaltmak amacıyla birleşmeler ve satın almalardan istifade ederek doğru yönde ilerlediğini belirten Acaka, "Milyar dolarlık satın almalar, Körfez ekonomisinin gerçek hacmini gösteriyor. Bazı Körfez şirketleri dünya çapında işletmeler." dedi. Acaka, bölgedeki şirketlerin hizmet, tarım ve sanayi gibi sektörleri kapsayan satın alma ve birleşme anlaşmalarını artırmalarını beklediğini ifade etti. Dünya pazarındaki yavaşlama göz önüne alındığında özellikle devlet petrol şirketleri ya da Körfez bölgesinde bankacılık sektöründeki birleşmelerde artış olacağını öngören Acaka, Körfez ülkelerinin bütçelerinde petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı oluşan açıklar sebebiyle giderlerin azaltılması için şirketlerin birleşmesine hız verildiğini aktardı. SABIC ve Aramco arasındaki anlaşmanın bir benzeri de geçen yıl Katar'daki hükümete ait "Qatar Gas" ile "RasGas" şirketleri arasında gerçekleştirildi. Söz konusu birleşmeyle sıvı doğal gaz üretimi ve satışında dünyada rekabet gücünü artırmanın yanında 550 milyon dolarlık işletme maliyetinin de düşürülmesi hedefleniyordu.

- Yerelde başarılı olan şirketler uluslararası pazarda dikkati çekiyor Kuveytli ekonomist Muhammed Ramazan ise araç çağırma uygulaması Careem'i Uber'in satın almasının, temelde SABIC ile Aramco arasındaki anlaşmadan farklı olduğunu söyledi. Ramazan, Amazon'un Arap dünyasındaki en büyük e-ticaret şirketi Souq.com'u satın alması gibi Careem ile Uber arasındaki birleşmenin de bir dünya modelini yerel ve bölgesel pazarda uygulamanın gerçek başarısını yansıttığını ifade etti. "Bu şirketler yerel olarak başarısını kanıtladı. Uluslararası şirketler ise yeni pazarlara girmek için kendilerine benzer faaliyetler yürüten şirketleri bünyelerine katıyorlar." ifadesini kullanan Ramazan, Aramco ile SABIC arasındaki birleşmenin ise daha farklı olduğunu, burada giderleri düşürme ve yeni fırsatlar yaratarak daha çok kâr elde etmenin amaçlandığını kaydetti. Ramazan, bankaların ise 2014'te petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası meydana gelen likidite krizini, birleşme yoluna giderek aşmayı hedeflediklerini vurguladı.