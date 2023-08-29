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  4. SON DAKİKA | Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü

SON DAKİKA | Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü

29.08.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası da olan Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir Gönen'de kaybolmuştu. Berzeg ile birlikte köpeği Tina'dan da haber alınamıyordu. 74 gün sonra Tina'nın Armutlu Mahallesi’ndeki evinde döndüğü öğrenildi. Haberin gelmesi üzerine ailenin de Gönen’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA | Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü

ABD’deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Drone ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

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TİNA EVİNE DÖNDÜ

Arama çalışmalarında Berzeg’den şu ana kadar bir haber alınamazken, köpeği Tina’nın, Armutlu Mahallesi’ndeki evinde döndüğü öğrenildi. Yetkililer köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktığını belirtti.

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Kaynak: DHA

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