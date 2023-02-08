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"Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

08.02.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare'ye ulaşmaya çalışırken "Korkma, geldik" diye seslendi. Bunun üzerine minik Sare'nin "Acele etmeyin, benim bir şeyim yok" cevabı kurtarma ekiplerini duygulandırdı.

"Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

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'ACELE ETMEYİN'

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Kastamonu AFAD ekipleri, betonu delerek oyuk oluşturdu. Bir yandan çalışma yürüten Kastamonu AFAD ekipleri, diğer yandan Sare ile sohbet etti. Kastamonu AFAD ekipleri minik Sare’ye, "Korkma cici kız, geldik, seni oradan alacağız" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği belirten Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

Kastamonu AFAD ekipleri, diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza'ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak kendilerini bekleyen babası Mahmut Sandal’ı arattırdı. AFAD ekipleri, Kevser ve Hamza kardeşleri telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altından çıkardı. (İHA)

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