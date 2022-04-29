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Korku dolu anlar! Cep telefonu bir anda patladı

29.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tamir edilecek olan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Bataryası şişmiş ve tamir için bir iş yerine götürülen cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Yanan cep telefonunun yanına giden iş yeri sahibi telefonu yere atıp üfleyerek söndürdü. Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu ise kullanılmaz hale geldi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI"

Mağaza müdürü Mehmet Cengiz, “Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişmesi için bırakmıştı. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan beş dakika geçmeden bataryanın büyük bir gürültü ile patladığını gördük. Buradan cep telefonu kullanıcılarına birkaç tavsiyem olacak. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarja takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda direkt servislere götürmelerini, bataryalarını değiştirmelerini ve özellikle de orjinal ve garantili pilleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kütahya
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