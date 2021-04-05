Korku dolu anlar! Kanadı kapanan paramotor zemine böyle çakıldı

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde meydana geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve ‘Beyaz Cennet’ olarak bilinen Pamukkale travertenlerinde bir grup paraşüt ve paramotorlarla uçuş gerçekleştirdi. Saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, iniş için yere yaklaştı. O sırada kanadın kapanması sonucu Oturak, zemine çakıldı.

hbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Oturak’ın bir bacağının kırıldığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Oturak, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda iniş hazırlığı yapan ve daireler çizen Oturak’ın bir anda yere çakıldığı ve yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor.

(İHA)

