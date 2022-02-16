Korku evinde evlilik teklifi! Sürprizi görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Niğde'de özel şirkette çalışan Mert Özer, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Beste'ye farklı bir konseptte evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarından yardım istedi. Teklif için ildeki korku evini seçen Mert Özer, daha sonra işletmeci Mehmet Çiftçibaşı ile görüştü. Korku evi içerisinde Mert Özer'in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı.

"ÇOK GERİLDİ VE KORKTU"

İşletmeci Mehmet Çiftçibaşı, ''Mert ve kız arkadaşı Beste'nin ilk önce korku tünelinin içerisinden sürünerek geçtiler. Beste hanım ikinci odada çok gerildi ve korktu. Çok korktuğu için arkadaşı dayanamadı ve bize işaret etti. Biz de hemen parti odasına aldık. Birden konfeti patlattık. Beste hanımın haberi yoktu tekliften Mert arkadaşımız da hemen diz çökerek evlilik teklifi etti ve kabul edildi. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim'' dedi.

Evlilik teklifi kabul edilen Mert daha sonra arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde göbek attı.

(İHA)

