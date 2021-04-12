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Korkularınızı yenerek doğum sürecinizi kolaylaştıracak 15 öneri

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi geçen bir hamilelik rahat doğum sürecinin habercisi olarak kabul edilir. 40 haftalık hamilelik serüveninin ardından alınan bir ödül olarak düşünülmesi gereken doğum sürecinde korkulardan arınmanız için önerilerde bulunan Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, anne adaylarının kaygıdan uzaklaşmaları, kendilerini doğuma hazırlamaları için bakın neler söyledi...

Korkularınızı yenerek doğum sürecinizi kolaylaştıracak 15 öneri

Bazı kadınlar, olumsuz bir doğum deneyiminden sonra, ikinci çocuk için cesaretlerini kaybetmektedirler. Bu durumun oluşmaması ve rahat bir doğum için psikolojik olarak hazır olmak önemlidir. Doğum öncesi hamileler genel olarak kaygılıdırlar. Bu doğal bir durumdur. Daha önce hiç doğum yapmamış bir kadın bilmediği bu durum için kaygılanır ya da korkar. Doğumda rahat hissetmek için, öncesinde yapılması gereken 15 öneri:

1. DOĞUM İÇİN BİR HASTANE SEÇİN

Doğumdan önce, doğum yapacağınız hastaneyi ziyaret etmek önemlidir. Bu sayede doğuma giderken kaygınız daha az olur. Bilmediğimiz yerler, kaygılarımızı artırabilir. Doğum yapacağınız hastanenin yakın olması sizi daha da rahatlatacaktır.

2. DOĞUMLA İLGİLİ KURSLARA GİDİN

Doğumla ilgili kurslara gitmek bir anlamda prova yapmanızı sağlayacaktır. Böylece eğer doğumu zihninizde büyütmüşseniz, endişelerinizi azaltacaktır.

3. EŞİN DOĞUMA KATILMASINI SAĞLAYIN

Günümüzde birçok hastane bu konuda hassas davranmaktadır. Eşinizle bu konuyu konuşun. Eğer kaygınız çoksa; eşinizin yanınızda olması hem orayı daha az yadırgamanıza engel olur, hem de sizi psikolojik açıdan rahat ve güvende hissettirir.

4. DOĞUMLA İLGİLİ OKUYUN

Doğumla ilgili yazılan kitaplar okuyun. Birçok kişi bunu internetten araştırıyor, ancak internette doğru bilgiler olduğu gibi, kirli bilgiler de mevcuttur. Bunu unutmayın. Okumak ve bilgilenmek sizi kaygı ve korkularınızdan uzaklaştıracaktır.

5. ANNENİZLE KENDİ DOĞUMUNUZU KONUŞUN

Anneler, doğum konusunda deneyimlerinden dolayı rahatlatıcıdırlar. Annenizle kendi doğumunuzu konuşarak bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sizinle ilgili bilmediğiniz, mutlu anıları öğrenmek sizi iyi hissettirecektir.

6. DOKTORUNUZLA DOĞUMLA İLGİLİ KAYGILARINIZI PAYLAŞIN

Bazı durumlarda Kadın doğum hekimiyle konuşmak için yeterli zaman olmaz. Buna rağmen zaman yaratın ve kaygılarınızı konuşun. Böylece hekimin sizin kaygı düzeyini anlaması daha kolay olur ve sizi rahatlatacak bilgiyi ondan alabilirsiniz. Doğumdan önce soru işaretlerinizi mutlaka azaltın.

7. DOĞUMDAN SONRA KUCAĞINIZA ALACAĞINIZ ÇOCUĞUN HAYALİNİ KURUN

Hamilelik süresince; doğum sonrası çocuğunuzla ilk karşılaşma sahnesinin hayalini kurmak, hem hamileliğin hem de doğumun kolay geçmesini sağlar. İmajinasyon çalışması denilen bu hayal kurma çalışması birçok psikolojik sıkıntıda işe yaramaktadır. Doğumda da kuşkusuz işe yarayacaktır.

8. GEBELİKTE YOGA VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPIN

Hamilelik süresince, eğer imkânınız varsa yoga sizi oldukça rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra nefes egzersizleri sıkıntılı durumlarla baş etmenizi kolaylaştıracaktır. Ancak bunlara hamileliğin mümkünse erken dönemlerinde başlamalısınız. Böylece bu egzersizleri uygulamanız, deneyiminizin fazla olmasından dolayı daha kolay olacaktır.

9. GEBELİĞİN VE DOĞUMUN SAĞLIKLI BİR SÜREÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Günümüzde bilgi arttıkça ne yazık ki korkular da artmıştır. Oysaki ilk çağdan bu yana kadın, doğurur. Bu kadının doğasında olan bir durumdur. Hatta profesyonel yardım almadan doğurur. Siz de farklı değilsiniz. Bu gerçeği gözden kaçırmayın.

10. HAMİLELİK DÖNEMİNDE HEKİMİNİZLE KONUŞARAK EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak; doğumda kaslarınızı daha rahat çalıştırdığı gibi, strese karşı dayanıklılığınızı da artıracaktır. Gebelik süresince hekiminizin önerilerini de dikkate alarak, mutlaka egzersiz yapın. Yürüyüş bile, tek başına vücudumuzda olumlu hissettirecek hormonların salgılanmasını artırır.

11. SÜREKLİ DOĞUM HİKAYELERİ DİNLEMEYİN

Eğer hassas bir yapıya sahipseniz, etrafınızdaki kişilerden doğum hikâyeleri dinlemeyin. Çünkü kişiler olumlu hikâyeler anlatabileceği gibi olumsuz hikâyeler de anlatabilir. Bunu daha önceden bilme şansınız olmayabilir. Karşı taraf iyi niyetli olsa dahi, sizin hassasiyetinizden dolayı keyfiniz kaçabilir.

12. DOĞUM ÖNCESİ GÜNCEL YAŞANTINIZA DİKKAT EDİN

Hayatınızın normalini bozmayın. Doktorunuz bir öneride bulunmamışsa, normal yaşantınızı doğuma kadar devam ettirin. Kendinizi aşırı sakınmaya kalkarsanız, doğal bir durum olan doğum; sizin zihninizde giderek daha büyüyecektir. Yaşam alışkanlıklarınızı doğum boyunca devam ettirin. Tabi ki alkol sigara gibi alışkanlıklar hariç.

13. DOĞUMDAN ÖNCE MADDİ KONULARDA EŞİNİZLE KONUŞUN

Doğumdan önce, hem hastane masrafları hem de bir süre çalışmayacağınız için birikimlerinizi eşinizle gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Masraflar konusunda hekiminizden ve hastaneden bilgi alın. Doğum sürecinde bir de bunları düşünmek durumunda kalmayın.

14. TOKOFOBİ (DOĞUM YAPMA KORKUSU) VARSA İHMAL ETMEYİN

Tokofobi(doğum yapmaktan korkma) esasen her 9-10 kadından birinde görülebilmektedir. Kişi doğum yapmakla ilgili aşırı kaygı duyar. Tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavide psikoterapi ve hipnoz kullanılmaktadır. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka bir psikiyatriste/psikoloğa başvurun.

15. PSİKOLOJİK SORUNUNUZ VARSA KADIN DOĞUM HEMİNİZLE PAYLAŞIN

Eğer psikiyatrik bir sorununuz varsa ya da daha önce geçirdiğiniz bir rahatsızlığınız varsa hamilelik döneminde mutlaka psikiyatrist/psikologdan yardım alın. Doğum öncesi sorun daha fazla artabilir. Riske girmeyin.

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