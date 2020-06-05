KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin...

Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hangimiz istemez ki her banyodan sonra kuruttuğumuzda ve taradığımızda saçlarımız verdiğimiz şekildeki gibi kalsınlar… Ancak sonuç hiç beklediğimiz gibi olmaz. Kabaran saçlarımız bakımsız görüntüsü ile bizi bezdirir. Peki, banyodan sonra saçlarımızda oluşan kabarmanın önüne nasıl geçebiliriz? İşte bu sorunu ortadan kaldıracak çözümler…

Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin...

Saçlarını çok sık yıkayanlar kabarmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdir. Saçlarımıza istediğimiz şekli ve hacmi vermekte zorlanırız. Saçlarımıza verdiğimiz model de günün ilerleyen saatlerinde özelliğini kaybederek istemediğimiz bir şekil alır. Saçımızın nemsiz kalmasından ve duş sonrasında yaptığımız bazı hatalardan kaynaklanan kabarmaları, pratik yöntemler ile muhteşem bir görüme kavuşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte yıkadıktan sonra saçınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler…

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Görsel 1

Saçlarınızı soğuk su ile yıkamanız saç tellerinizi inceltir ve kabarmasını engelleyerek azaltır. Saçlarınızı banyodan çıkmadan önce 3-4 dakika soğuk suyun altında durulamanız, saçlarınızda oluşan kabarmanın önüne geçebileceğiniz en basit yöntemdir.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNE DİKKAT EDİN

Görsel 2

Eğer saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. İlk olarak saç kurutma makinesini sıcak konuma almayın, soğuk veya ılık ayarda kullanın. Aşırı ısı saçlarınıza hem zarar verir hem de saçlarınızın kabarmasına neden olur. İkinci olarak da saçınızı kuruturken dipten uca doğru kurutmamalısınız. Şayet bu şekilde kurutursanız saçlarınız normalden daha fazla kabaracaktır.

SAÇ FIRÇASI KULLANMAYIN

Görsel 3

Saç fırçaları sık olduğu için saçın daha fazla kabarmasına neden olur. Özellikle ıslakken fırçalanan saçlar sadece saçınızın kabarmasına değil, aynı zamanda saçlarınızda kopmalara ve dökülmelere yol açar. Bu nedenle banyodan çıktıktan sonra saçınızın suyunu hafifçe alın ve geniş dişlere sahip bir tarak ile saçınızı zorlamadan tarayın.

SAÇ KESİMİNİZİ DOĞRU SEÇİN

Görsel 4

Saçlarınız çok kabaran bir yapıya sahip ise çok kısa, kaküllü ve katlı kesimlerden uzak durmalısınız. Bu kesimdeki modeller saçların daha fazla kabarmasına ve şekilsiz görünmesine sebep olur.

SAÇ KREMİ KULLANIN

Görsel 5

Saçlarınız nemliyken kullanacağınız saç bakım kremleri saçınıza ağırlık verir ve kabarmasını bir miktar da olsa azaltmanıza yardımcı olur. Ancak şunu bilmelisiniz ki; kremi kullanırken saç diplerinize sürmeden, saç tellerinizin ortasından saçların ucuna doğru sürmelisiniz.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Görsel 6

Nemsiz ve kurumuş saçlar daha çok kabarmaya meyillidir. Bu durumun önüne geçmek için de haftada bir olacak şekilde saçlarınızı derinlemesine nemlendirmelisiniz. Saçlarınızı nemlendirmek için badem yağı, zeytinyağı gibi doğal yağlardan yardım alabilirsiniz. Banyodan sonra kullanacağınız yağı mikrodalga fırında 20-30 saniye ısıtın. Ilık hale gelen yağı saçlarınıza uygulayın ve ardından saçlarınızı durulayın.

SİRKE İLE DURULAMA

Görsel 7

Banyodan çıkmadan önce saçınızın doğal pH seviyesini dengeleyen sirke ile saçlarınızı durularsanız kabarmamış düz saçlara siz de sahip olabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin!Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin!
Saç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümlerSaç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

Normalleşme paylaşımı! Mini bikini altı olay oldu

Normalleşme paylaşımı! Mini bikini altı olay oldu

Yay burcunda Ay tutulması!

Yay burcunda Ay tutulması!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin

Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin!

Sadece 10 dakikada uygulayabileceğiniz saç modelleri! Vakit kaybına son...

Sadece 10 dakikada uygulayabileceğiniz saç modelleri!

Ünlü modellerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bir cilt için...

Ünlü modellerin sırrı ortaya çıktı! Pürüzsüz bir cilt için...

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

Çekirdeği bakın neye iyi geliyor

Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

İnanılmaz etki! Neler yapabileceğini tahmin edemezsiniz

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.