Korkulu rüyanız olmasın! Bu yöntemler ile saç kabarmasını önleyin...

Eğer saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. İlk olarak saç kurutma makinesini sıcak konuma almayın, soğuk veya ılık ayarda kullanın. Aşırı ısı saçlarınıza hem zarar verir hem de saçlarınızın kabarmasına neden olur. İkinci olarak da saçınızı kuruturken dipten uca doğru kurutmamalısınız. Şayet bu şekilde kurutursanız saçlarınız normalden daha fazla kabaracaktır.

Saçlarınızı soğuk su ile yıkamanız saç tellerinizi inceltir ve kabarmasını engelleyerek azaltır. Saçlarınızı banyodan çıkmadan önce 3-4 dakika soğuk suyun altında durulamanız, saçlarınızda oluşan kabarmanın önüne geçebileceğiniz en basit yöntemdir.

Saçlarını çok sık yıkayanlar kabarmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdir. Saçlarımıza istediğimiz şekli ve hacmi vermekte zorlanırız. Saçlarımıza verdiğimiz model de günün ilerleyen saatlerinde özelliğini kaybederek istemediğimiz bir şekil alır. Saçımızın nemsiz kalmasından ve duş sonrasında yaptığımız bazı hatalardan kaynaklanan kabarmaları, pratik yöntemler ile muhteşem bir görüme kavuşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte yıkadıktan sonra saçınızın kabarmaması için yapmanız gerekenler…

SAÇ FIRÇASI KULLANMAYIN

Saç fırçaları sık olduğu için saçın daha fazla kabarmasına neden olur. Özellikle ıslakken fırçalanan saçlar sadece saçınızın kabarmasına değil, aynı zamanda saçlarınızda kopmalara ve dökülmelere yol açar. Bu nedenle banyodan çıktıktan sonra saçınızın suyunu hafifçe alın ve geniş dişlere sahip bir tarak ile saçınızı zorlamadan tarayın.

SAÇ KESİMİNİZİ DOĞRU SEÇİN

Saçlarınız çok kabaran bir yapıya sahip ise çok kısa, kaküllü ve katlı kesimlerden uzak durmalısınız. Bu kesimdeki modeller saçların daha fazla kabarmasına ve şekilsiz görünmesine sebep olur.

SAÇ KREMİ KULLANIN

Saçlarınız nemliyken kullanacağınız saç bakım kremleri saçınıza ağırlık verir ve kabarmasını bir miktar da olsa azaltmanıza yardımcı olur. Ancak şunu bilmelisiniz ki; kremi kullanırken saç diplerinize sürmeden, saç tellerinizin ortasından saçların ucuna doğru sürmelisiniz.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Nemsiz ve kurumuş saçlar daha çok kabarmaya meyillidir. Bu durumun önüne geçmek için de haftada bir olacak şekilde saçlarınızı derinlemesine nemlendirmelisiniz. Saçlarınızı nemlendirmek için badem yağı, zeytinyağı gibi doğal yağlardan yardım alabilirsiniz. Banyodan sonra kullanacağınız yağı mikrodalga fırında 20-30 saniye ısıtın. Ilık hale gelen yağı saçlarınıza uygulayın ve ardından saçlarınızı durulayın.

SİRKE İLE DURULAMA

Banyodan çıkmadan önce saçınızın doğal pH seviyesini dengeleyen sirke ile saçlarınızı durularsanız kabarmamış düz saçlara siz de sahip olabilirsiniz.



