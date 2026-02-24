KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Kronik yorgunluğu bitiren liste! Enerjiniz 2 katına çıkacak

Modern yaşamın en yaygın şikâyetlerinden biri haline gelen halsizlik, çoğu zaman yalnızca yoğun tempo ya da strese bağlansa da altında tiroid bozukluklarından kansızlığa kadar pek çok sağlık sorunu yatabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, doğru tanı ve yaşam alışkanlıklarında yapılacak düzenlemelerle bu sorunun kontrol altına alınabileceğini belirterek, enerjiyi yeniden kazanmak için sıkça göz ardı edilen 5 önemli öneriyi paylaştı.

Kronik yorgunluğu bitiren liste! Enerjiniz 2 katına çıkacak
Gökçen Kökden

Gün içinde bitkin hissetmek, sabahları yorgun uyanmak ve enerjisizlikten yakınmak birçok kişinin ortak şikayeti haline geldi. Uzun süren halsizlik çoğu zaman basit bir yorgunluk değil, altta yatan önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin nedenlerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sorunla mücadelede etkili olacak bilimsel temelli 5 altın öneriyi sıraladı.

'HALSİZLİĞİ NORMAL KABUL ETMEYİN'

Kronik yorgunluğu bitiren liste! Enerjiniz 2 katına çıkacak 1

Halsizliğin tek başına bir hastalık olmadığını, ancak birçok hastalığın erken belirtisi olabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, “Sürekli yorgunluk; kansızlık, tiroid hastalıkları, diyabet, vitamin–mineral eksiklikleri ya da kronik enfeksiyonların ilk işareti olabilir. Bu nedenle uzayan halsizlik mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmelidir” dedi.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ EN SIK NEDENLER ARASINDA

Kronik yorgunluğu bitiren liste! Enerjiniz 2 katına çıkacak 2

Özellikle bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin halsizliğin en sık görülen sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Sivritepe, "Demir eksikliği, B12 ve D vitamini düşüklüğü halsizliğin en yaygın ve en kolay tedavi edilebilir nedenleridir. Ancak takviye kullanımı rastgele değil, mutlaka kan tahlillerine göre planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

UYKU KALİTESİ ENERJİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Kronik yorgunluğu bitiren liste! Enerjiniz 2 katına çıkacak 3

Yorgun uyanmanın en önemli sebeplerinden birinin düzensiz uyku olduğunu söyleyen doç. Dr. Sivritepe, "Geç saatlere kadar ekrana maruz kalmak, düzensiz uyku saatleri ve bölünen uyku, gün boyu halsiz hissetmemize yol açar. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak biyolojik ritmi düzenleyerek enerji seviyesini artırır” dedi.

KAN ŞEKERİNİ DALGALANDIRAN BESLENMEYE DİKKAT

Beslenme alışkanlıklarının da halsizlik üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Basit karbonhidrat ağırlıklı düzensiz öğünler gün içinde ani enerji düşüşlerine neden olur. Protein, lif ve sağlıklı yağlardan zengin dengeli beslenme ise halsizlik şikâyetlerini belirgin biçimde azaltır” diye konuştu.

HAREKETSİZLİK DE HALSİZLİK NEDENİ

Çoğu kişinin dinlenerek yorgunluğunu atmaya çalıştığını ancak hareketsizliğin de halsizliğe yol açabildiğini anlatan Doç. Dr. Sivritepe, “Paradoks gibi görünse de düzenli ve hafif–orta düzey egzersiz, vücudun enerji üretim mekanizmalarını güçlendirir. Haftada en az 3 gün yapılan tempolu yürüyüş bile enerji seviyesini ciddi oranda yükseltir” dedi.

Halsizliğin vücudun verdiği önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sivritepe sözlerini şöyle tamamladı:

“Halsizlik tek başına bir hastalık değildir. Eğer kalıcı hâle geliyorsa mutlaka altında yatan neden araştırılmalı ve tedavi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Gelişigüzel takviyeler yerine doğru tanı ve doğru tedavi en sağlıklı yaklaşımdır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşındaki çocuğun karnından 3 kilo saç yumağı çıktı! Nedeni kahretti14 yaşındaki çocuğun karnından 3 kilo saç yumağı çıktı! Nedeni kahretti
Uzman isimden hamilelere oruç uyarılarıUzman isimden hamilelere oruç uyarıları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Halsizlik sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.