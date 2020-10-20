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Korkunç! Ayı saldırısına uğradı, ziyaretçilerin gözleri önünde öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ayıların saldırısına uğrayan bakıcı aldığı darbeler sonucu ziyaretçilerin gözü önünde hayatını kaybetti.

Korkunç! Ayı saldırısına uğradı, ziyaretçilerin gözleri önünde öldü

Çin'deki bir hayvanat bahçesinin bakıcısı, bir turist grubunun gözleri önünde ayılar tarafından saldırıya uğradı.

Shanghai Vahşi Yaşam Parkı'nda gerçekleşen olay, neler olduğunu kaydeden ancak gerçekliğini doğrulamanın imkansız olduğu bir videoyla sosyal medyada gün yüzüne çıktı.

8 AYI SALDIRDI

Bir araçtan çekilen video yaklaşık 56 saniye sürüyor. Bir gölet üzerinde öfkeli olan sekiz ayı bir şey üzerinde tepinirken görülüyor. Turistlerin çektiği video sosyal medyada dolaşmaya başlayınca Vahşi Yaşam Parkı olayı doğrulayan bir açıklama yayınladı.

'RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ'

Shanghai Vahşi Yaşam Parkı web sitesinden yapılan açıklamada, bir hayvan yetiştiricisi olan işçinin ölümünden dolayı üzüldüğünü ve ziyaretçilerin deneyimlemiş olabileceği rahatsız edici duygular için özür diledi.

Yaşanan trajediden bir ders çıkarılacağı, olayı soruşturmak için ilgili makamlarla işbirliği yapılacağı ve sonrasını ele almak için girişimde bulunulacağı da aynı açıklamada yer aldı.

Söz konusu olay sonrası park geçici olarak ziyaretçi alımına kapatıldı. Şangay Vahşi Hayvan Parkı, 200'den fazla türe ait 100 binden fazla hayvanı barındıran bir yer.

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