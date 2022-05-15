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Korkunç cinayet aydınlatıldı! Kan donduran 'keser' detayı

15.05.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp ihbarıyla aranan ve bir süre sonra cesedi bulunan 66 yaşındaki Adem Tan'ı keserle öldüren 2 kişi tutuklandı. İşte kan donduran haberin korkunç detayları...

Korkunç cinayet aydınlatıldı! Kan donduran 'keser' detayı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan 66 yaşındaki Adem Tan'ın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tan'ın başına keserle vurularak öldürüldüğü ve cinayeti işlediği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın cansız bedenini Mamur Baba bölgesinde buldu. İncelemede, Tan'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tan'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Çalışmalar sonucunda, Adem Tan'ın Ü.G. ve N.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G. ve N.T., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Ü.G. ve N.T.'nin Adem Tan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Ü.G., Adem Tan ile birbirlerini tanıdıklarını ve Tan'ın eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

CİNAYET ZANLISI Ü.G.'NİN KARDEŞİ DE İKİ YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ü.G.'nin kardeşi S.G.'nin 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Çeşme ilçesi
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