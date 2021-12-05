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  4. Korkunç cinayet! Genç kız tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kız tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

05.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı isimli genç kız, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 48 yaşında baba, cenaze töreninin ardından mezarlığa defnedildi. Genç kızın 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Cansel Dilara, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayet! Genç kız tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye Tantavi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı (48), geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti. Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSEL DİLARA KINALI TUTUKLANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. "Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı’nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

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BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı’nın cenazesi bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Camii'ne getirildi. Cenazeye Mustafa Emre Kınalı’nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

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DHA

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