Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesine giden 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı ameliyata alındı. 5 buçuk yaşındaki Avcı'ya, iddialara göre oksijen yerine azot verildi. Çocuğun durumu daha sonra ise ağırlaştı. Kalbi duran küçük çocuk, daha sonra yeniden hayata döndürüldü. Durumu ağır olan çocuk, apar topar İzmir Ege Üniversitesi Fakültesine sevk edildi. Küçücük çocuğun yoğum bakım servisinde ölüm kalım mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

Anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, yaşananlar nedeniyle Torbalı Adliyesine giderek şikayetçi oldu. Acılı anne İpek Yeşilçam, "Çocuğumu hastaneye getirdik. Ameliyat öncesi yanlış giden bir durum oldu, çocuğum fenalaştı. Daha sonra apar topar İzmir’e sevk edildi. Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

'ÇOK YÖNLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'