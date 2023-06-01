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  4. Korkunç infaz! Brezilyalı gazeteci ormanın derinliklerinde yapılan sahte mahkemede cezalandırıldı... Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı

Korkunç infaz! Brezilyalı gazeteci ormanın derinliklerinde yapılan sahte mahkemede cezalandırıldı... Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı

01.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı araştırmacı gazeteci Tim Lopes’in ölümü ülkede geniş bir yankı uyandırdı. Kaçırılıp ormana götürülen ve orada çete liderleri tarafından oluşturulan sahte bir mahkemede hakkında infaz kararı çıkartılan Lopes, ıstırap verici bir ölümle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı gazetecinin ölümüne ilişkin olarak araştırma sürüyor.

Korkunç infaz! Brezilyalı gazeteci ormanın derinliklerinde yapılan sahte mahkemede cezalandırıldı... Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı

Rio de Janeiro'nun kalbinde yer alan Vila Cruzeiro sakinlerinin ihbarları üzerine kaçakçılara karşı direnen genç kızların varlığını öğrenen Tim Lopes çeteyi araştırmaya başladı. Gençleri ve çocukları zorla satan insan kaçakçılarını araştıran Lopes, çetenin hedefi haline geldi. Çete üyeleri tarafından kaçırılan Lopes ormana götürüldü. Ormanın derinliklerinden çete üyelerinden oluşan sözde bir mahkemede Lopes hakkında infaz kararı çıktı.

SAATLERCE İŞKENCE GÖRDÜ

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Ağaca bağlanarak saatlerce işkence gören Lopes’in henüz hayattayken samuray kılıcıyla elleri, ayakları ve cinsel organı kesildi. Vücu parçalandıktan sonra Lopes’in cansız bedeninin parçaları mazot dökülerek yakıldı.

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Çete başı Elias Maluco cinayetten 28 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ölümünün ardından öldürülen gazetecinin adı Rio’daki bir okula verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Brezilya infaz

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